بالصدفة.. رجل يعثر على أكبر حجر ياقوت فى العالم داخل منزله

جدة - نرمين السيد - وكشف جاماجى، فى تصريحات لصحيفة "ذا صن" البريطانية، أن عدد من العمال كانوا يحفرون بئرا فى حديقة منزله فعثروا على الحجر الذى يبلغ وزنه 510 كيلوجرامات.

وقدر خبراء قيمة الحجر بنحو 72 مليون جنيه إسترلينى، وقد نقل لخزنة بأحد المصارف فى كولومبو.

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وعلقت الهيئة الوطنية للأحجار الكريمة والمجوهرات فى سريلانكا على "الاكتشاف الثمين"، قائلة إنه الأكبر فى العالم، حيث يبلغ طوله 100 سنتيمترا، وعرضه 72 سنتيمترا، وارتفاعه 50 سنتيمترا، ومن المحتمل أن يكون عمر الحجر حوالى 400 مليون سنة.