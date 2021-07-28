صور- الصندل ذو الأربطة الأكثر رواجا فى صيف 2021

جدة - نرمين السيد - ويسمى الصندل ذو الأربطة بالـ Gladiators، وكان هذا النوع من الصنادل موجود فى عام 2016 ولكنه أختفى ثم عاد للظهور مرة أخرى فى هذا العام، ولكن بشكل جذاب يتناسب ذوق المرأة العصرية.

صور- أزياء إندونيسية على طريقة سينتا لاورا

ويتميز هذا النوع من الصنادل بأربطة جلد رفيعة وسميكة بحيث يتناسب مع إطلالة كل امرأة فى كل وقت.

الصندل يأتى إما بكعب عال للتمتع بإطلالة أنيقة مفعمة بالأنوثة، أو بنعل مسطح للتمتع بطابع عملى ومريح، كما توجد موديلات ذات كعب سميك متوسط الطول على غرار موضة الستينيات.