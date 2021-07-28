صور- جدة لسبعة أحفاد.. من هى ملكة جمال تكساس؟

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جدة - نرمين السيد - كيمبرلى جيدى، هى معلمة البيانو وجدة لسبعة أحفاد، وكانت تظن أن بلوغ الستين بمثابة حكم بالإعدام وإيذان بمفارقة الحياة، لكن منذ وصولها هذه السن، بدأت جيدى ممارسة التدريبات الرياضية بل وتزوجت.
وأعربت جيدى، عن سعادتها بالفوز باللقب قائلة: "صورتى عن نفسى تغيرت، لأنى أشعر أن ثمة جمالا فى التجاعيد وأشعر أن هناك الكثير الذى يمكن قوله عن كونى امرأة ناضجة".
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يذكر أن المسابقة جمعت بين النساء فى عمر الـ 60 وحتى الـ75 عاما، وشملت المنافسات الاستعراض بالعصا والرقص الشرقى وأداء أغنية "فخور أن أكون أمريكيا" وتمرين الضغط بذراع واحدة.
وخلافا لمسابقات النساء الأصغر سنا، لم تكن هناك فقرة ارتداء ملابس البحر.
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