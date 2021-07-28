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صور- جدة لسبعة أحفاد.. من هى ملكة جمال تكساس؟

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أحمد رمضان 2021-07-28 11:37 0 تبليغ

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جدة - نرمين السيد - كيمبرلى جيدى، هى معلمة البيانو وجدة لسبعة أحفاد، وكانت تظن أن بلوغ الستين بمثابة حكم بالإعدام وإيذان بمفارقة الحياة، لكن منذ وصولها هذه السن، بدأت جيدى ممارسة التدريبات الرياضية بل وتزوجت.

كيمبرلى جيدى

وأعربت جيدى، عن سعادتها بالفوز باللقب قائلة: "صورتى عن نفسى تغيرت، لأنى أشعر أن ثمة جمالا فى التجاعيد وأشعر أن هناك الكثير الذى يمكن قوله عن كونى امرأة ناضجة".

كيمبرلى جيدى

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يذكر أن المسابقة جمعت بين النساء فى عمر الـ 60 وحتى الـ75 عاما، وشملت المنافسات الاستعراض بالعصا والرقص الشرقى وأداء أغنية "فخور أن أكون أمريكيا" وتمرين الضغط بذراع واحدة.

كيمبرلى جيدى


وخلافا لمسابقات النساء الأصغر سنا، لم تكن هناك فقرة ارتداء ملابس البحر.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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