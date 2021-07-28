صور- البريطانية جيما تشان فى مهرجان كان

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جدة - نرمين السيد - وظهرت فى مهرجان كان السينمائى بعدة إطلالات مميزة كان أبرزها ظهورها بفستان من اللون العسلى المزدان بصف من الأزرار والمبطن بقماش حريرى عاجى، كما ظهرت فى إطلالة أخرى بزى يتألف من كروب توب ذهبى وتنورة من الحرير العاجى الضيق من تصميم فالنتينو، وتوجت إطلالتها بأحمر شفاه أحمر تناقض مع بياض بشرتها.
يذكر أن جيما تشان، عارضة وممثلة بريطانية، ولدت فى 29 نوفمبر 1982 بلندن فى المملكة المتحدة.
بدأت مشوارها المهنى سنة 2006، درست الحقوق فى جامعة هارفارد ولكن الصدفة قادتها الى التمثيل وفتح لها دورها فى فيلم crazy rich Asians الذى فاز بعدة جوائز أوسكار باب الشهرة العالمية.
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