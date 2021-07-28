أصغر عريس فى العراق يثيرا جدلا

جدة - نرمين السيد - واحتفل طفل عمره أقل من 11 عاما، شرقى بغداد، بحسب سكاى نيوز، وسط حالة من الغضب بسبب انتشار الزواج المبكر وما يترتب عليه من آثار سلبية على المجتمع.

وبث المصور الشهير زهير العطوانى، وهو مختص فى تغطية الأعراس والعزاءات، حفل زفاف الطفل سجاد، من سكان منطقة البلديات شرقى بغداد، وهو من مواليد عام 2010، وظهرت معه أمه فى المقطع المصور إلى جانب عدد كبير من أقاربه.

وبررت والدة الطفل زواج ابنها فى هذه السن بقولها: "أردت أن أزوجه وهو صغير كى أفرح بأطفاله قبل أن أموت، وأربيهم بيدي".

ويقول العريس الطفل، إن الزواج "شيء جميل. أنا سعيد بالزواج، ومن لا يتزوج عمره خسارة".

وسلط الحدث الضوء على زواج القاصرات فى العراق، خاصة فى ظل الإحصاءات التى تتحدث عن نسب مرتفعة للغاية.

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