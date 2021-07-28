آبل تصدر تحديثا جديدا لـ حماية أجهزة عملائها من الاختراق

جدة - نرمين السيد - وطرحت الشركة العملاقة فى مجال التكنولوجيا، تحديث "آى أو إس 14.7.1" خلال أسبوع من إصدارها تحديث "آى أو إس 14.7".
واكتشفت آبل فى تحديثها السابق ثغرة أمنية تتيح للمتسلل خلالها بتنفيذ تعليمات برمجية عشوائية، تمكنه فى النهاية من اختراق الأجهزة بشكل أساسى.
وحثت آبل مستخدمى إصداراتها المختلفة من "آيفون" و"آيباد" بتحميل التحديث الجديد، كما حذرتهم من الثغرة الأمنية، مؤكدة علمها باستغلال هذه المشكلة بشكل نشط.
وقالت الشركة إن التحديث الجديد متاح لهواتف "آيفون 6 إس" والإصدارات الأحدث، وكل طرازات "آيباد برو"، و"آيباد إير 2" والإصدارات الأحدث، و"آيباد" من الجيل الخامس والإصدارات الأحدث، و"آيباد مينى 4" والإصدارات الأحدث، و"آيبود تاتش" الجيل السابع.
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