مبرمجون روس يطورون كبسولة زمنية لنقل معلومات الإنسان الرقمية إلى ورثته

جدة - نرمين السيد - ويستخدم المطورون الروس تقنية يطلق عليها اسم "blockchain" من أجل تصميم "كبسولة زمنية" ستحمل معها بيانات ومعلومات الأشخاص الرقمية إلى الورثة وتجعلها متاحة عند الحاجة.

وبحسب موقع سبوتنيك، ستسمح "كبسولة الزمن" بالتخزين الآمن للبيانات والأصول الرقمية الخاصة بالأشخاص، مثل كلمات المرور على الشبكات التواصل الاجتماعى ومفاتيح محافظ "البيتكوين" ونقلها إلى الأحفاد أو الورثة بعد سنوات.

وقالت مبادرة التكنولوجيا الوطنية فى بيان على موقعها الإلكترونى، إن المشروع سيقدم ضمن فعاليات "أرخبيل 2121" فى مدينة فيليكى نوفغورود الروسية.

وبدوره، أشار مدير المشروع دميترى إيزفكوف، إلى أنه فى الوقت الحالى، يقوم المطورون بإنشاء موقع خاص بالخدمة، حيث يمكن للمستخدمين تخزين المعلومات الضرورية فى شكل مشفر بشرط نقلها إلى أشخاص محددين بعد فترة زمنية معينة.

وسيتم تخزين البيانات المشفرة على بطاقات "SberCloud" ونسخها إلى مواقع أخرى، عند الحاجة، ويقدر الحجم التقريبى للاستثمارات فى التنمية ضمن هذا المشروع بحوالى 3 ملايين روبل.