وزير الصحة الفرنسى يحقن وزيرة الدولة للاقتصاد بـ لقاح كورونا على الهواء

جدة - نرمين السيد - فى محاولة لتشجيع المواطنين على تلقى لقاح كورونا، قام وزير الصحة الفرنسى أوليفييه فيران بإعطاء اللقاح بنفسه لزميلته أوليفيا جريجوار، وزيرة الدولة للاقتصاد الاجتماعى.





أوليفييه فيران طبيب أصلا، وهو الأمر الذى جعله مؤهلا لحقن أوليفيا جريجوار، ولكن بينما كان يستعد لحقن زميلته أمام كاميرات التلفزيون فى مستشفى نيكر بباريس، وجد صعوبة فى وضع قفاز جراحى لابتعاده عن الممارسة العملية.

لكن مريضته، وهى حامل وكانت تأخذ جرعتها الثانية من اللقاح، الثلاثاء، قالت إنها ليست قلقة بخصوص قدراته المهنية، وأضافت الوزيرة: "أثق فيه تماما".

وبعد أن حقنها قالت جريجوار لفيران إنها لم تشعر بشيء، وخاطبته قائلة: "لم تفقد موهبتك بعد".

ويستهدف التطعيم أمام الكاميرات تشجيع الناس على أخذ اللقاح لتفادى ما حذر بعض مسؤولى الصحة العامة فى فرنسا من أنه قد يتحول إلى موجة رابعة من الوباء.

وحتى الآن أخذ نحو 60% من سكان فرنسا جرعة واحدة على الأقل من اللقاحات المضادة لكوفيد-19.

وكان أوليفييه فيران، قال إن متحور "دلتا" دخل فرنسا منذ أسابيع، ومن المتوقع أن يكون هو الطاغى فى مجموع الإصابات بـ"كوفيد 19" خلال الفترة المقبلة.

وحذرت وزارة الصحة الفرنسية الأسبوع الماضى من أن البلاد قد تتجه نحو موجة رابعة من فيروس كورونا، وحث الفرنسيين على الإسراع فى تلقى اللقاح.