إنستجرام يجرى تعديلات لجعل التطبيق أكثر أمانًا للمستخدمين تحت 16 عاما

جدة - نرمين السيد - وأوضح موقع "ذا فيرج" التقنى أنه عند إنشاء حساب للأشخاص الأقل من 16 عاما و18 عاما فى بعض البلدان، سيتم تفعيله كحساب شخصى خاص private account، مشيرًا إلى أن خاصية تحويله إلى حساب عام مفتوح "public account" ستظل متاحة.
وذكر الموقع أن التطبيق سيرسل كذلك للأشخاص أصحاب الحسابات العامة الأقل من هذا السن، إخطارات تحثهم على تحويلها إلى حسابات خاصة.
وأشار الموقع إلى أن الشركة الأم "فيسبوك" قامت بتعديلات كذلك حول كيفية استهداف المعلنين للمستخدمين الأقل من 18 عامًا.
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