وصفات طبيعية لتفتيح المناطق الداكنة أسفل الإبطين

جدة - نرمين السيد - وتوجد العديد من الوصفات الطبيعية لتفتيح الإبطين وفقا لما جاء فى موقع "food.ndtv "، منها:

-وصفة الليمون:

يساعد فى تفتيح البشرة عن طريق تقشير خلايا الجلد الميتة، بمجرد فرك الليمون أسفل الإبطين لمدة 15 دقيقة قبل الاستحمام.

-وصفة عصير الطماطم:

تساهم فى تقليل العرق وتفتيح المنطقة من اللون الداكن، لذا يجب فرك الإبطين بشريحة من الطماطم النيئة عند الصباح والمساء، للحصول على نتائج إيجابية.

-وصفة الكركم:

به مضادات أكسدة تساعد فى تفتيح لون البشرة، ونحتاج إلى خلط الكركم مع عصير الليمون ووضعه أسفل الإبطين لمدة 15 دقيقة ثم شطفه.

-وصفة زيت جوز الهند:

يساعد زيت جوز الهند أو زيت اللوز أو أى نوع من أنواع الزيوت فى تفتيح منطقة الإبطين، خصوصا زيت جوز الهند لاحتوائه على فيتامين E الضرورى لتفتيح البشرة، لذلك ينصح بتدليك الإبطين بالزيت لمدة 20 دقيقة، بشكل يومى للحصول على نتيجة إيجابية.

-كريم الحليب:

يعمل تدليك منطقة الإبط بكريم الحليب فى تفتيح لون البشرة، وترطيبها، لذلك ينصح بتدليك منطقة الإبطين بشكل يومى، لمدة دقائق معدودة ثم شطف الإبطين بالماء.