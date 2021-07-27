وصفات طبيعية لتفتيح المناطق الداكنة أسفل الإبطين

جدة - نرمين السيد - وتوجد العديد من الوصفات الطبيعية لتفتيح الإبطين وفقا لما جاء فى موقع "food.ndtv "، منها:
-وصفة الليمون:
يساعد فى تفتيح البشرة عن طريق تقشير خلايا الجلد الميتة، بمجرد فرك الليمون أسفل الإبطين لمدة 15 دقيقة قبل الاستحمام.
-وصفة عصير الطماطم:
تساهم فى تقليل العرق وتفتيح المنطقة من اللون الداكن، لذا يجب فرك الإبطين بشريحة من الطماطم النيئة عند الصباح والمساء، للحصول على نتائج إيجابية.
-وصفة الكركم:
به مضادات أكسدة تساعد فى تفتيح لون البشرة، ونحتاج إلى خلط الكركم مع عصير الليمون ووضعه أسفل الإبطين لمدة 15 دقيقة ثم شطفه.
-وصفة زيت جوز الهند:
يساعد زيت جوز الهند أو زيت اللوز أو أى نوع من أنواع الزيوت فى تفتيح منطقة الإبطين، خصوصا زيت جوز الهند لاحتوائه على فيتامين E الضرورى لتفتيح البشرة، لذلك ينصح بتدليك الإبطين بالزيت لمدة 20 دقيقة، بشكل يومى للحصول على نتيجة إيجابية.
-كريم الحليب:
يعمل تدليك منطقة الإبط بكريم الحليب فى تفتيح لون البشرة، وترطيبها، لذلك ينصح بتدليك منطقة الإبطين بشكل يومى، لمدة دقائق معدودة ثم شطف الإبطين بالماء.
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