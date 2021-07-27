القومية للزلازل تسجل هزة أرضية جنوب شرم الشيخ

جدة - نرمين السيد - وأكد المعهد أن الهزة لم تسبب خسائر فى الأرواح. وتعمل الشبكة القومية للزلازل من خلال 70 محطة تم اختيار أماكنهم بدقة فى ضوء التاريخ الزلزالى لمصر كلها، وأصبح مستحيل حدوث أى زلزال دون تسجيله ورصده مهما كانت قوته حتى لو كان أقل من الصفر.

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