آبل تستعد لطرح MacBook Air جديد بشاشة صغيرة جدا

جدة - نرمين السيد - ويأتى لاب توب أبل الجديد "MacBook Air" بشاشة من نوع Mini LED بقياس 13.3 بوصة، بالإضافة إلى تميزه فى الأداء والسعر، وفقا لموقع "zeenews".
وتتميز شاشته أيضا بتقنية عرض أفضل، ومستوى تباين أعلى، وإطار ديناميكى محسن، بعيدا عن مخاطر الإحتراق، والتى ظهرت للمرة الأولى فى وقت سابق من العام الحالى لجهاز أيباد iPad Pro قياس 12.9 بوصة من آبل.
كما سيعمل الجهاز بمعالج الشركة لهذا العام M1، الذى يحمل عدد أنويات وحدة المعالج المركزى، والتى تعمل بسرعة أعلى.
وكشف التقرير عن قيام شركة آبل بإضافة شاحن Magsafe، مع تصميم فائق النحافة لإضافة لمسة جمالية رائعة، كما سيأتى بوزن خفيف، بالإضافة إلى منفذى من نوع USB 4.
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