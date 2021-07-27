للاحتفال بدورة الألعاب الأوليمبية.. جوجل تطرح لعبة جديدة لجميع متصفحيها

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جدة - نرمين السيد - واستعانت جوجل بالرسوم المتحركة الخاصة بها فى Google Doodle بمناسبة تلك الاحتفالية، وتظهر اللعبة لجميع المستخدمين على متفصح البحث جوجل عند البدء.
لعبة الاحتفال بأولمبياد طوكيو 2020 عبارة عن لعبة كاملة مع افتتاحية رائعة بأسلوب الأنيمى، حيث يلعب المستخدم دور قطة صغيرة تتنافس فى الكثير من الألعاب المصغرة ذات الطابع الرياضى، وتحصل على التعليمات والإرشادات للفوز، وفقا لموقع "Rock Paper Shotgun".
ويتسابق اللاعبون من خلال رسومات الشعار المبتكرة Google Doodle، وتتضمن اللعبة الكثير من الألعاب مثل تنس الطاولة والرماية والعديد من الرياضات الأخرى التى يمكن تجربتها.
وأطلقت جوجل على اللعبة اسم "Google Doodle Champion Island"، وتحتفظ بأسماء اللاعبين الذين سجلوا أرقاما قياسية فى اللعبة.
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