فيديو- روسى يسجل رقما قياسيا فى رفع منصة بطائرة هيلكوبتر

جدة - نرمين السيد - وتمكن إلبروس الروسى البالغ من العمر 47 عاما، خلال 5 أشهر الاستعداد لحمل منصة بطائرة هيلكوبتر وتسجيل رقم قياسى، حيث رفع على الميزان 1476 كيلو جراما.

وتداول فيديو نشرته وسائل إعلام روسية، ليكشف عن قوة إلبروس الشهير فى جنوب الأورال، وظهر وهو يرفع منصة الهيلكوبتر، وكانت الطائرة تهبط فعليًا على منصة خاصة، بعد ذلك مباشرة يرفع الرجل القوى المنصة بثقة ويخفض المروحية مرة أخرى على الأرض.

ويصل الوزن الإجمالى للمنصة مع المروحية هو 1476 كيلوجرام، ويذكر أنه نجح مسبقا فى تسجيل رقما قياسيا جديدا بعد تحريك طائرة وزنها 36 ​​طنًا لمسافة 25 مترًا، إذ تجمع عشرات المتفرجين فى مطار مدينة أوفا لمشاهدة المواطن الروسى وهو يحرك طائرة بوينج 737-500.