أهم المواصفات.. ريلمى تطرح ساعات ذكية جديدة

جدة - نرمين السيد - وتأتى ساعات ريلمى الجديدة بمواصفات خارقة بالإضافة إلى عدد من الميزات الرياضية والطبية، وفقا لموقع "Indianexpress".

وتتميز ساعة ريلمي الذكية Realme Watch 2، بشاشتها التى يبلغ قياسها 1.4 بوصة، وبدقة عرض 320x320 بكسل، مع مستوى سطوع مرتفع يصل إلى 600 شمعة.

وتتمتع تلك الساعة بالحماية بسبب طبقة من زجاج Gorilla 3 الأقوى من نوع Corning للحماية من الكسر، بالإضافة إلى احتوائها على جهاز SpO2 لقياس نسبة الأكسجين فى الدم، وجهاز لمراقبة معدل ضربات القلب، بالإضافة إلى 90 وضعًا رياضيًا، ومتعقبًا للنوم.

وتزود ساعة Realme Watch 2 ببطارية تبلغ سعتها 3115 ميللى أمبير فى الساعة، كما تأتى بمعيار IP68 لمقاومة الماء والغبار، وتأتى بسعر 40 دولارا.

أما بالنسبة لساعة "Realme Watch 2 Pro" فهى تزود بشاشة ملونة تعمل باللمس، بقياس 1.7 بوصة، بمعدل تحديث 30 هرتز فى الثانية، وبمعدل سطوع يبلغ 600 شمعة، كما تأتى بمعيار IP68 لمقاومة الماء والغبار.

ويتوفر فى "Watch 2 Pro" بطارية بسعة 390 مللي أمبير فى الساعة تستمر حتى 14 يوما، كما تدعم تقنية الـ GPS بالإضافة إلى جهاز لقياس نسبة الأكسجين فى الدم، وعدد السعرات الحرارية وخطوات المشى، وآخر لمراقبة معدل ضربات القلب، ومتعقب للنوم، بالإضافة إلى 90 وضع رياضياً مختلف، كـ الجرى فى الهواء الطلق والمشى وكرة القدم وكرة السلة، وتأتى بسعر 67 دولارا.