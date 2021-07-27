الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل تحقق قفزة نوعية فى ترتيبها

جدة - نرمين السيد - حققت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى قفزة نوعية فى الترتيب العالمى للجامعات وفقا لتقييم "webometrics"، فى تقييم شهر يوليو 2021، الخاص بالتصنيف الدولى الجامعات.





واحتلت الأكاديمية المركز 2075 من إجمالى أكثر من 31 ألف جامعة من مختلف دول العالم، وحققت تقدما مرموقا فى ترتيب الجامعات فى التصنيف العالمى "webometrics"، بعد أن كان ترتيبها 2204 فى تصنيف يناير 2021، حيث قفزت الأكاديمية 129 مركزا فى ترتيب الجامعات العالمية فى فترة وجيزة بالرغم الظروف العالمية لجانحة فيروس كورونا.

ويعد نظام تصنيف ويبومترکس العالمى للجامعات "webometrics" أكبر نظام التقييم الجامعات العالمية، حيث يغطى ما يزيد عن 31 ألف جامعة على مستوى العالم، ويصدر فى إسبانيا عن المجلس العالى البحث العلمى، ويرتبط بمعيار الأبحاث والملفات القنية، ويجرى تحديثه بشكل دورى كل 6 أشهر، ويهدف إلى تحفيز الباحثين فى جميع أنحاء العالم لنشر أكثر وأفضل المحتويات العلمية على الإنترنت.

ويعتمد ويبومترکس "Webometrics" فى تقييمه على نشاطات الجامعات التى تظهر فى موقعها الإلكترونى وتستند إلى عدد من المعايير، والتى من بينها عند الأبحاث والدراسات والتقارير المنشورة إلكترونيا، ومدى استخدام اسم الجامعة فى الروابط الخارجية ومحركات البحث و غيرها.