بسبب فلتر المحتوى الحساس الجديد.. مستخدمو إنستجرام يشكون

جدة - نرمين السيد - ولكن قدم العديد من مستخدمى إنستجرام شكواهم بسبب مرشح المحتوى الحساس الجديد الذى يحظر مشاركاتهم.

ويواجه المبدعون والأشخاص من جميع أنواع المجتمعات، بما فى ذلك عالم الفن وفنانى الوشم وصناعة القنب، مشكلات مماثلة مع منشوراتهم، وفقًا لموقع The Verge.

ولكن رد متحدث إنستجرام وطمأن المستخدمين فى تقرير جاء فى "The Verge"، وقال: "لن يكون للتغيير أى تأثير على ما يراه المستخدمون فى خلاصتهم أو فى القصص، وسنستمر فى عرض منشورات لهم من الأشخاص الذين يتابعونهم".

مع السماح للمستخدمين بتحديد ما إذا كانوا سيحتفظون بالإعداد فى حالته الافتراضية، أو الحد، أو مشاهدة المزيد، أو السماح، أو تقليل بعض أنواع المحتوى الحساس، أو تحديد المزيد.