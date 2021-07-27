جدة - نرمين السيد - ولكن قدم العديد من مستخدمى إنستجرام شكواهم بسبب مرشح المحتوى الحساس الجديد الذى يحظر مشاركاتهم.
ويواجه المبدعون والأشخاص من جميع أنواع المجتمعات، بما فى ذلك عالم الفن وفنانى الوشم وصناعة القنب، مشكلات مماثلة مع منشوراتهم، وفقًا لموقع The Verge.
ولكن رد متحدث إنستجرام وطمأن المستخدمين فى تقرير جاء فى "The Verge"، وقال: "لن يكون للتغيير أى تأثير على ما يراه المستخدمون فى خلاصتهم أو فى القصص، وسنستمر فى عرض منشورات لهم من الأشخاص الذين يتابعونهم".
مع السماح للمستخدمين بتحديد ما إذا كانوا سيحتفظون بالإعداد فى حالته الافتراضية، أو الحد، أو مشاهدة المزيد، أو السماح، أو تقليل بعض أنواع المحتوى الحساس، أو تحديد المزيد.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بسبب فلتر المحتوى الحساس الجديد.. مستخدمو إنستجرام يشكون على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.