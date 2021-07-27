جدة - نرمين السيد - سينتا ممثلة ومغنية وعارضة أزياء، بدأت نشاطها فى الغناء فى سنة 2007، ومثلت فى أفلام عدة ومسلسلات. ولدت سينتا فى 17 أغسطس 1993، من أب ألمانى وأم إندونيسية. وتشارك متابعيها عبر صفحتها الشخصية على "إنستجرام" بإطلالاتها الأنيقة الجذابة، التى تنال إعجابهم، كما تحرص على ممارسة التمارين الرياضية للظهور بذلك القوام الرشيق.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صور- أزياء إندونيسية على طريقة سينتا لاورا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.