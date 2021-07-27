تتعرض لها الأرض 12 أغسطس.. البحوث الفلكية يوضح ما هى زخات الشهب

جدة - نرمين السيد - وأوضح المعهد، أن زخات الشهب مجرد القليل من حطام بعض المذنبات فى الفضاء التى تدخل الغلاف الجوى للأرض عند مرور الأرض بها فى أوقات محددة بالعام، منوهًا إلى أن ما يتبخر من هذا الحطام ويبقى جزء منه قد يسقط على الأرض ويسمى نيزكًا أو أن يحترق بالكامل فى الغلاف الجوى للأرض ليصبح خطا مضياءً فى السماء ليلا يسمى شهابا.

ولفت إلى أن زخات شهب البرشاويات تأتى على وجه الخصوص من المذنب Swift-Tuttle، الذى زار النظام الشمسى الداخلى آخر مرة فى عام 1992.