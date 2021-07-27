صور- الفساتين المشجرة موضة مريحة وأنيقة فى الصيف

جدة - نرمين السيد - وظهرت الفساتين المشجرة خلال العام الماضى، ولكن مع عودة أزياء الستينات انتشرت تلك الموضة، وأصبحت من الإطلالات اللازمة فى الخروجات والمناسبات. وتمنح الفساتين المشجرة لمرتديتها إطلالة أنثوية أنيقة مع لمسات ناعمة من المرح والحيوية. واختلفت أشكال الفساتين فمنها ذات الأكمام القصيرة المنفوخة، مع مختلف الألوان الهادئة التى تتناسب فى النهار. ويجب أن تحرص النساء على أن تكون شكل وألوان الفساتين مناسبة للجسم ولون البشرة تى يكون المظهر الخارجي أنيق ومتناسق ما يجعل الفتيات فى شكل مميز وإطلالة مبهرة.

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