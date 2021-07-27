تغييرات فى هاتف «Galaxy Z Flip 3» القابل للطى

جدة - نرمين السيد - وأوضحت التسريبات أن شركة سامسونج تخلت عن ميزة الشحن السريع واكتفت بسرعة شحن تصل إلى أقل من 25 وات على هواتفها، وفقا لما جاء فى سبوتنيك.

وتسعى سامسونج لتطوير هاتفها الجديد "Galaxy Z Flip 3" القابل للطى حتى يدعم سرعات شحن لا تتجاوز 15 وات، ما يعد مفاجئة لمستخدمى "سامسونج".