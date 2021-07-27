فيديو - فرحة ما تمت.. عروس تتعرض لـ خلع فى الركبة أثناء رقصها فى حفل الزفاف

جدة - نرمين السيد - وذكرت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية أن جولى كانت مع زوجها بول ريختر يرقصان على أنغام Dave Matthews Band's Stay فى حفل زفافهما فى فيلادلفيا ثم خلعت ركبتها تحت فستان زفافها المنتفخ، واضطرت أن تنتقل على الفور من مكان الاستقبال إلى المستشفى، حيث تم تناولت جرعات من مسكنات الألم.

وقالت جولى مازحة: "لم نخطط لتصميم الرقصات.. ربما كان علينا فعل ذلك، وعلى الفور، عرفت ما يجرى. وقلت لبولس لقد خلعت ركبتى الان"

وتابعت: "لقد ذهب مباشرة إلى القائمين على تنظيم حفل الزفاف، ووجدنا كرسى وانقض الجميع للمساعدة، حيث كان لدينا أطباء كانوا ضيوفًا وممرضات كانوا ضيوفًا، وكنت فى حالة صدمة نوعًا ما وكانت ركبتى مثبتة فى مكانها"