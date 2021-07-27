أحمد يونس بعد تصدره تويتر: صباحكم خير وسعادة

جدة - نرمين السيد - وأعلن الإعلامى أحمد يونس تصدره تويتر واحتلاله التريند الأول، وقال: "صباحك سعادة مع يونس التريند الأول فى مصر على تويتر.. صباحكم خير وسعادة يا أجمد صبحاوية".

وتفاعل المغردون مع الهاشتاج "صباحك سعادة مع يونس" عبر حساباتهم الشخصية على تويتر، وعلقوا: "ابدأ يومك مع يونس"، "أحمد يونس أفضل اختيار فى الصباح"، "أفضل توقيت".

وقدمت حلقة اليوم الثلاثاء من برنامج "صباحك ومطرحك" المذاع على الراديو 9090، مجموعة من الأغانى المختلفة بالإضافة إلى أبرز الأخبار الواقعة مساء أمس وصباح اليوم، وغيرها من الفقرات المشوقة للمستمعين.

برنامج "صباحك ومطرحك" يقدمه الإعلامى أحمد يونس، ويذاع على الراديو 9090 يوميًا من الأحد للخميس، من الساعة السابعة وحتى الساعة العاشرة صباحا.