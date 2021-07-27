نشرة صباحك ومطرحك المرورية.. زحام بالسيدة عائشة وسيولة بالكبارى

جدة - نرمين السيد - وأعلن صابر، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صباحك ومطرحك"، المذاع على الراديو 9090، والذى يقدمه الإعلامى أحمد يونس، أن هناك انفراجة وانسيابية مرورية على معظم المحاور بمحافظات الوجه البحرى والقبلى، ما عدا محافظة الإسكندرية حيث تشهد زحاما فى شارع شريف للاتجاه القادم من محطة مصر.

وأشار صابر، إلى أن الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء محمود عبدالرازق، مساعد الوزير مدير الإدارة العامة للمرور، تعمل على تصفية الكثافات بقطاعات الطرق الدائرية، لوجود بعض الأحجام على عدد من القطاعات منها أعلى المرج للمتجه إلى نفق السلام وأعلى المنيب.

وأوضح أن هناك بعض الأحجام عند محور 26 يوليو أعلى منطقة ناهية فى الطريق القادم من أكتوبر والشيخ زايد والمتجه لميدان لبنان، لذلك يفضل سلوك محور روض الفرج.

وقال صابر، إن محافظة الجيزة ترتفع الكثافة المرورية عند شارع السودان أمام محطة مترو الجامعة للقادم من أعلى كوبرى فيصل إلى مناطق الدقى ونصح بسلوك شارع الجامعة أو شارع مراد.

وبالنسبة لمحافظة القاهرة تشهد زحاما فى منزل السيدة عائشة لوجود مصادمة هناك، بالإضافة إلى كوبرى الحدائق للمتجه إلى مدينة نصر، ونصح باستخدام كوبرى سرايا القبة.

وبالنسبة للكبارى التى تنقل الحركة المرورية بين القاهرة والجيزة منها كوبرى الجلاء أو الجامعة تعمل جميعها بشكل جيد.