فيديو.. مضيفة تتدخل لفض مشاجرة بين رجلين على متن إحدى الرحلات

جدة - نرمين السيد - وحدث الشجار، على متن طائرة تابعة لشركة "فرونتير إيرلاينز" بعد هبوطها فى مطار ميامى قادمة من فيلادلفيا بالولايات المتحدة الأمريكية. وهبطت الطائرة فى مطار ميامى الدولى بولاية فلوريدا الأمريكية عندما اندلعت المشاجرة، التى رصدتها إحدى ركاب الطائرة وتدعى كيرا بيير لويس، بهاتفها الخلوى. وقالت الفتاة الأمريكية إن أحد الأشخاص قام بالهجوم على شخص آخر واعتدى عليه، قبل أن يتمكن عدد من الركاب ومعهم مضيفة الطيران من التدخل لفصل الرجلين.

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