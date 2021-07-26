لبنانى يسعى لدخول موسوعة جينيس برسم أكبر علم بالطباشير فى العالم

وبحسب "يورو نيوز"، أوضح الرسام جيوفانى باسيل البالغ 24 عاما لوكالة فرانس برس من ساحة الشهداء فى وسط بيروت أن فكرة هذه المبادرة راودته صدفة بعد اطلاعه عبر الإنترنت على الرقم القياسى السابق الذى حققه شخص من الأوروجواى رسم علم بلاده بالطبشور على مساحة 168 مترا مربعا.
ويستعين باسيل فى هذه المهمة التى بدأ بتنفيذها السبت ومن المتوقع أن ينهيها الأحد، بثلاثة آلاف طبشورة من الألوان الثلاثة التى يتشكل منها علم لبنان، الأحمر والأبيض والأخضر، بعد مسح طبوغرافى للموقع عملا بالشروط الموضوعة من موسوعة جينيس للأرقام القياسية والتى تلحظ أيضا التقاط صور للعمل بمسيّرات "درون" للتأكد من إنجاز الرسم بالمواصفات المطلوبة.
وأضاف "أردت أن يخرج الرقم القياسى من هذه الساحة التاريخية فى وسط بيروت" و"أنا فخور بما أفعله رغم كل ما يمر به البلد"، موضحا : "أحاول أن أكون وجها للأمل لجميع اللبنانيين"، فى ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة التى تضرب مختلف الجوانب المعيشية فى البلاد.
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