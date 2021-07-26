فيزيائيون يطوّرون طريقة جديدة لرفع الأجسام باستخدام الصوت فقط

جدة - نرمين السيد - وبحسب "روسيا اليوم"، اكتشف المهندسون فى اليابان كيفية التقاط الأشياء من الأسطح العاكسة باستخدام الرفع الصوتى وعلى الرغم من أنهم لا يستطيعون القيام بذلك بشكل موثوق حتى الآن، إلا أن التقدم قد يساعد فى إطلاق الإمكانات الكاملة للتلاعب بالأشياء المادية باستخدام الصوت فقط.

وتعد الهندسة الطبية الحيوية وتكنولوجيا النانو وتطوير المستحضرات الصيدلانية، ضمن بعض المجالات التى من المحتمل أن يكون فيها التعامل مع الأشياء دون لمسها مفيدا حقا، ويمكننا فعل ذلك بالفعل باستخدام تقنية تسمى الملاقط الضوئية، والتى تستخدم الليزر لتوليد ضغط إشعاع كاف لرفع وتحريك الجزيئات الصغيرة للغاية.

واكتشف المهندسان شوتا كوندو وكان أوكوبو، من جامعة طوكيو Metropolitan فى اليابان، كيفية بناء مصفوفة صوتية نصف كروية يمكنها رفع كرة بوليسترين يبلغ قطرها 3 مم من سطح عاكس.

وكتبوا فى ورقتهم البحثية: "نقترح مجموعة محولات طاقة فوق صوتية نصف كروية متعددة القنوات لالتقاط عدم الاتصال على مرحلة صلبة مع الانعكاس".

وتعتمد تقنيتهم ​​على تقسيم مجموعة المحولات إلى كتل، والتى يمكن التحكم فيها أكثر من محاولة التحكم فى المحولات بشكل فردى وبعد ذلك، استخدموا مرشحا معكوسا لإعادة إنتاج الأصوات بناء على شكل الموجة الصوتية، ويساعد هذا فى تحسين الطور والسعة لكل قناة محول لإنتاج المجال الصوتى المطلوب.