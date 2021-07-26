إيتيدا: صرف المساندة التصديرية لشركات تكنولوجيا المعلومات عن صادرات 2019

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الهيئة أنه تم صرف حوالى 70 مليون جنيه مصرى لـ131 شركة مستفيدة من البرنامج، من إجمالى 137 شركة تقدمت للاشتراك بالبرنامج، مشيرة إلى انه تم صرف المبالغ المستحقة للشركات الصغيرة ومتناهية الصغر كاملة، فى حين تم صرف المساندة التصديرية للشركات الكبيرة والمتوسطة بنسب متفاوتة طبقًا للميزانية المتاحة والمخصصة للبرنامج.

وقال الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات المهندس عمرو محفوظ إن تقديم المساندة التصديرية على العائدات المُحصلة من الصادرات يعطى دفعة قوية للصادرات المصرية من منتجات وخدمات تكنولوجيا المعلومات، وهو جزء لا يتجزأ من استراتيجية الهيئة، حيث تستهدف دعم الشركات المحلية وزيادة قدراتها التنافسية لاختراق المزيد من الأسواق العالمية.

وأكد محفوظ أن الهيئة تولى اهتمامًا كبيرًا ببرنامج المساندة التصديرية وخاصة فى ظل تداعيات جائحة كورونا، لمساندة الشركات المحلية وفى ضوء الاهتمام غير المسبوق بملف تنمية الصادرات للأسواق الخارجية باعتبارها أحد الروافد الرئيسية لتوفير النقد الأجنبى فى الاقتصاد المصرى.

وأوضحت الهيئة أن 33 شركة تقدمت للاشتراك فى البرنامج لأول مرة، فى حين شهد البرنامج مشاركة شركات جديدة من محافظات بخلاف القاهرة الكبرى مثل الإسكندرية والدقهلية والإسماعيلية، بالإضافة إلى اشتراك 22 شركة ناشئة بنسخة هذا العام من البرنامج.

كما أعلنت الهيئة أن إجراءات صرف الدعم جاءت بعد استيفاء الهيئة والمراجع الخارجى للبرنامج مراجعة واعتماد المستندات المُقدمة.

ومن المنتظر أن تقوم الهيئة بصرف المساندة التصديرية عن عائدات صادرات الشركات خلال عام 2020، وذلك قبل نهاية العام الجارى، حيث كانت الهيئة قد أعلنت فى يناير الماضى أنها ستقدم المساندة التصديرية عن عائدات صادرات الشركات خلال عامى 2019 و2020 وذلك لأول مرة صرف الدعم لدورتين فى عام واحد منذ إطلاق البرنامج بهدف مساعدة الشركات المحلية العاملة بهذا المجال على تنمية مواردها وتعزيز قدرتها التنافسية ومساعدتها فى خفض تكاليفها المرتبطة بالتصدير.

وبناءً على طلب الشركات ولتوسيع قاعدة الشركات المستفيدة، تم إتاحة تقديم المستندات عن متحصلات 2020 مرة أخرى لمدة أسبوعين حتى نهاية شهر يوليو.

وبموجب البرنامج، تحصل الشركات المصرية العاملة فى مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على حافز صادرات أساسى مباشر يتراوح من 10⸓ إلى 20⸓ من القيمة المضافة عن صادراتها وفقًا لحجم الشركة، وذلك بحد أقصى 2.5 مليون جنيه مصرى لكل شركة أو 3 مليون جنيه مصرى للشركات العاملة أو التى لديها فروع فى أحد المناطق التكنولوجية الجديدة.

وتماشياً مع استراتيجية الهيئة الجديدة التى تعمل على تشجيع تصدير الخدمات فى مجال التكنولوجيات البازغة مثل الذكاء الاصطناعى Artificial Intelligence وعلوم البيانات Data Science والأتمتة الألية للعمليات RPA، أكدت الهيئة على أن الشركات المتوسطة التى تتخطى إيراداتها السنوية 50 مليون جنيه والتى تقوم بتصدير هذه الخدمات أو التى نجحت فى فتح أسواق تصديرية جديدة، يمكنها أن تشارك فى دورة البرنامج والحصول على المساندة التصديرية كاملة على القيمة المضافة لصادراتها وليس فقط على الزيادة فى القيمة المضافة.

وذلك بالإضافة إلى نسب إضافية للشركات التى تقوم بالتصدير فى مجالات التصميم الالكترونى e-Design والصحة الإلكترونية e-Health والألعاب الإلكترونية e-Gaming والتجارة الإلكترونية e-commerce، وللشركات العاملة فى أحد المناطق التكنولوجية الجديدة، والشركات التى تشترك فى البرنامج لأول مرة، والشركات العاملة بالمحافظات بخلاف القاهرة والجيزة والإسكندرية.

وتعمل الاستراتيجية الجديدة أيضاً على تكثيف الدعم الموجه للشركات الناشئة كونها المحرك الرئيسى لدفع عملية التنمية وخلق فرص عمل جديدة لذلك استثنت الهيئة الشركات المصرية الناشئة هذا العام من بند مقر الشركة والذى ينص على أن يكون مقر الشركة الناشئة المستفيدة داخل جمهورية مصر العربية، ضمن شروط أخرى من ضمنها أن تكون الشركة الناشئة تعمل فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ولم يمُر على إنشاءها 5 سنوات بحد أقصى.

يذكر أن الهيئة قامت خلال الدورات السابقة للبرنامج بإتاحة ما يقرب عن 480 مليون جنيه مصرى كمساندة تصديرية استفادت منها أكثر من 230 شركة محلية.