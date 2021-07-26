خبير أمن سيبراني يكشف عن تسريب نحو 4 مليارات رقم هاتف على «كلوب هاوس»

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الشبكة أن خبير الأمن السيبرانى نشر صورة تحتوى على منشور على الإنترنت المظلم يقول صاحبه إنه يمتلك بيانات أرقام هواتف تصل لنحو 3.8 مليار رقم لمستخدمى تطبيق "Clubhouse" وأشخاص على علاقة بهم.

وأفاد المنشور بأن البيانات، التى تقدر قيمتها بنحو 3 مليارات دولار، ستباع بمزاد خاص على الإنترنت المظلم بتاريخ 4 سبتمبر 2021، أى فى ذكرى تأسيس Google الـ23، وتم إرفاق عينة من البيانات لأرقام فى اليابان يبلغ عددها أكثر من 83 مليون رقم.

وألغى تطبيق المحادثات، الذى اكتسب شهرته من استعمال الملياردير إيلون ماسك له، خاصية الانضمام فقط عن طريق "إرسال"، إذ أصبح بإمكان أى أحد تحميله وتسجيل الدخول.

وكان "Clubhouse" قد أطلق فى أبريل الماضى خاصية تمكن الجمهور من دفع الأموال لصناع المحتوى كنوع من التشجيع.