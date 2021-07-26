مايكروسوفت تحذر مستخدمى ويندوز 10 من السرقة

جدة - نرمين السيد - وكشفت مايكروسوفت عن زيادة عمليات الاحتيال للهاكرز، من أجل سرقة أموال المستخدمين.

وأشارت الشركة إلى أن هناك عددًا من الهاكرز يهددون مستخدمى ويندوز 10 محاولين خداعهم لتسليم البيانات الشخصية وتفاصيل بطاقات الائتمان بحجة إشعارات أو تنبيهات الدعم التقنى المزيفة، وفقا لصحيفة "ديلى إكسبرس" البريطانية.

ولم تعد تلك الحيلة جديدة بل حذرت الشركة مستخدميها من أحدث التقنيات التى يستعملها الهاكرز فى محاولة للاستفادة من مالكى أجهزة الكمبيوتر.

ويستخدم الهاكرز حيلة جديدة من خلال نافذة منبثقة تظهر فجأة على شاشات الكمبيوتر، وتشير الرسالة إلى أن جهاز الكمبيوتر قد تعرض للاختراق من خلال رقم دعم فنى مدرج ويتم توجيه المستخدمين إلى مركز اتصال وهمى، وبمجرد الاتصال، سيُطلب من المستخدم الدفع مقابل المساعدة.