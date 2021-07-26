صور.. ملابس لا تناسب الحامل طوال فترة الحمل

جدة - نرمين السيد - واستعرض تقرير جاء فى "the chris elle factor" بعض الملابس التى يجب على الحامل تجنبها خلال فترة الحمل للتمتع بالجاذبية والراحة، منها:

- الكروب توب:

لا يناسب الحامل لكونه يبرز البطن بطريقة غير جيدة، ويمكن استبداله بالفساتين المريحة التى تساعد فى الظهور بإطلالة أنيقة.

- جينز غير مرن:

بدءًا من الثلث الثانى من الحمل، يفضل ارتداء الجينز الخاص بالأمومة وتأكدى من أنها شديدة المرونة، وذلك لكى يساعدك خلال فترة الحمل كلها وما تحدثها من تغييرات فى جسمك.

- الملابس المطبوعة:

يفضل الابتعاد عن الملابس المطبوعة وذلك بسبب كبر حجم البطن حتى لا يتم لفت الانتباه إليها.

- الملابس اللامعة:

بعض النساء يرتدين الترتر أثناء الحمل، ولكن فى كثير من الأحيان قد يجعلك تشعرين بحكة شديدة، وكذلك الجواكيت الضخمة حيث تضيف الكثير من الحجم، بالإضافة إلى حجم بطنك.

- الكعب:

يجب الابتعاد عن الأحذية ذات كعب عالى واستبدالها بالكعب المسطح لمنحها المزيد من الراحة.