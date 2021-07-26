صور.. ملابس لا تناسب الحامل طوال فترة الحمل

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جدة - نرمين السيد - واستعرض تقرير جاء فى "the chris elle factor" بعض الملابس التى يجب على الحامل تجنبها خلال فترة الحمل للتمتع بالجاذبية والراحة، منها:
- الكروب توب:
لا يناسب الحامل لكونه يبرز البطن بطريقة غير جيدة، ويمكن استبداله بالفساتين المريحة التى تساعد فى الظهور بإطلالة أنيقة.
- جينز غير مرن:
بدءًا من الثلث الثانى من الحمل، يفضل ارتداء الجينز الخاص بالأمومة وتأكدى من أنها شديدة المرونة، وذلك لكى يساعدك خلال فترة الحمل كلها وما تحدثها من تغييرات فى جسمك.
- الملابس المطبوعة:
يفضل الابتعاد عن الملابس المطبوعة وذلك بسبب كبر حجم البطن حتى لا يتم لفت الانتباه إليها.
- الملابس اللامعة:
بعض النساء يرتدين الترتر أثناء الحمل، ولكن فى كثير من الأحيان قد يجعلك تشعرين بحكة شديدة، وكذلك الجواكيت الضخمة حيث تضيف الكثير من الحجم، بالإضافة إلى حجم بطنك.
- الكعب:
يجب الابتعاد عن الأحذية ذات كعب عالى واستبدالها بالكعب المسطح لمنحها المزيد من الراحة.
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