الساعة الذكية.. مزايا جديدة لـ Oppo Watch 2

جدة - نرمين السيد - وتتمتع ساعة أوبو الجديدة بـ SIM وهى بطاقة الهاتف الإلكترونية التى تمكنها من حفظ الأسماء والارتباط مع الهاتف ومن خلالها يمكن القيام بالرد على المكالمات الهاتف بعد ربطها مع هاتف أوبو.

كما تعرض الساعة الجديدة الاتجاهات على الخريطة، بالإضافة إلى دعمها لتقنية GPS مدمجة، مع عدد من الوصف الدقيق والمحسن للخرائط، وبالإضافة إلى ذلك فهى تدعم وضع الألعاب والتحكم فى الكاميرا.

كما ستدعم ساعة Oppo Watch 2 الذكية تقنية الاتصال LTE، وتطبيق Oppo Relax الجديد، وميزة طبية اكتشاف التوتر والمساعدة على تقليل معدلاته.

وتتوفر بساعة أوبو تقنية RTOS لإطالة عمر البطارية، وسعة تخزين داخلية تصل إلى 16 جيجا بايت، وستأتى بأحجام مختلفة 42 و 46 ميلليمتر.