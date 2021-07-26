بيع أو شراء الحيوانات الأليفة.. طريقة جديدة للنصب

جدة - نرمين السيد - ونشرت شرطة أبو ظبى تحذيرات حول الإعلانات الإلكترونية المزيفة حول تعرض حيوانات أليفة للبيع أو التبنى مقابل تحمل تكاليف الشحن والتأمين من خارج الدولة، وفقا لصحيفة "الاتحاد" الإماراتية.

وكشفت الشرطة عن عملية النصب التى تتم من خلال ذلك عن طريق إعلانات الإنترنت لشراء أو بيع الهواتف، ويطلب فيه النصاب من الضحايا بإرسال أموال إلى حسابات بنكية فتحت لغرض السرقة والاحتيال أو طلب تحويل الأموال عبر شركات الصرافة المحلية والعالمية المرخصة بالدولة.

وأكد اللواء محمد سهيل الراشدى مدير قطاع الأمن الجنائى، فى شرطة أبو ظبى، اهتمام الشرطة بتوعية الجمهور للتصدى لمثل هذه الإعلانات الاحتيالية بالتعاون مع أجهزة الشرطة ومساعدتهم فى الابلاغ عنها وتعزيز الإجراءات الوقائية لتجنب الوقوع فى فخ الإعلانات الاحتيالية.

ومع الاستخدام الواسع لمواقع التواصل الاجتماعى، يزيد استغلال احتياجات الضحايا ورغباتهم حول خدمات أو سلع معينة وبأسعار تنافسية، عبر مواقع مزيفة ليس لديها مقرات داخل الدولة أو فى أستخدام أرقام هواتف غير موثوق فيها.