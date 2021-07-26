لحماية الكاميرات.. سامسونج تستعين بتصميم جديد من الزجاج

جدة - نرمين السيد - وتعد سامسونج أول شركة هواتف ذكية تحصل على ميزة خارقة فى هواتفها القادمة وهى ميزة حماية كبيرة ستحصل عليها الكاميرات الخلفية للهواتف تمنعها من الكسر والخدش.
وتلجأ الشركة إلى صنع زجاج الهواتف الذكية للشاشات واللوحات الخلفية الخاصة بهواتف سامسونج القادمة والتى تكون عبارة عن أغطية الكاميرات لحمايتها، وفقا لموقع Android Headlines.
وسيكون زجاج الكاميرات الذى من المقرر أن يعمل على حماية الكاميرا الخلفية للهواتف سواء كانت ثلاثية أو رباعية من نوع Gorilla Glass وDX و+ DX، وسيتم دمجه لاول مرة مع هواتف سامسونج القادمة.
وتمت الاستعانة بتصميم للزجاج الذى يعالج مشكلة الكسر والخدوش التى تصيب الكاميرات من خلال توفير مقاومة للخدش وكذلك حماية زجاج الكاميرات من الكسر.
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