صور- ملابس المحجبات فى صيف 2021

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جدة - نرمين السيد - ويمكن الاستعانة بالبلوزة القصيرة والاعتماد على الستايل الواسع، مع تنورة واسعة على شكل حرف A أو بنطلون ذى ساق واسعة.
وتلجأ الفتيات إلى ارتداء الفساتين المنقوشة التى أسفلها قميص أبيض وتنسيقها مع حذاء ذات كعب عالى لأجل الحصول على إطلالات أنيقة خلال الخروجات والحفلات والمناسبات، أو ارتداء فوقها بلوزة أو قميص مع حذاء رياضى للحصول على إطلالة كاجوال.
ومن الممكن ارتداء البعض للبلوزات الطويلة مع بنطلون بقصة رجل واسعة للحصول على إطلالة مميزة أو مع تنورة للحصول على إطلالة محتشمة أكثر.
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