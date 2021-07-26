تقنية جديدة لشحن السيارات الكهربائية أثناء سيرها

جدة - نرمين السيد - ويختبر الباحثون حاليا نوعا من الخرسانة والأسمنت الممغنط، الذى يمكن دمجه فى خلطة رصف الطرق لشحن السيارات والحافلات الكهربائية وهى تسير على الطريق ودون حاجة إلى التوقف، وفقا لموقع "إنجادجيت".

وبعدها بدأت وزارة النقل بولاية إديانا الأمريكية فى اختبار نوع جديد من الأسمنت المزود بجزيئات ممغنطة، في محاولة لدمجها في نظم البناء المختلفة وتقليل تكاليفها الباهظة، بحيث تكون فيما بعد خيارا مثاليا للاستخدام الآمن والنظيف للطاقة.

ويمر ذلك المشروع بـ 3 مراحل أولها اختبار الأسمنت الممغنط معمليا، ثم تجربته على طريق مسافته ربع ميل تقريبا، ثم تجربته على أحد الطرق السريعة.

وأشار الباحثون إلى أن الأسمنت الممغنط يمتاز بقوته الكبيرة ومقاومته لكافة أعمال التخريب، بالإضافة إلى قدرته على الشحن السريع للشاحنات الكهربائية الثقيلة بطاقة تصل إلى 200 كيلووات وما فوق.