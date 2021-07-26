صور- أحدث أزياء للإسبانية صوفيا ديل برادو

جدة - نرمين السيد - ونالت صوفيا شهرة واسعة بعد ظهورها على أغلفة المجلات العالمية، بالإضافة إلى بعد مشاركتها فى مسابقة ملكة جمال كون إسبانيا فى 2017، وحصلت على لقب ملكة الجمال الإسبانية.

ونجحت فى تمثيل بلدها فى مسابقة ملكة جمال الكون 2017، وكانت واحدة من أفضل 10 مرشحات.

ولدت صوفيا فى 11 فبراير 1995 فى إسبانيا عملت فى مجال الموضة منذ أن كان عمره 18 عامًا وكرّست نفسها لهذا العالم بشكل متقطع، حيث دمجته مع مسيرتها الجامعية وعالم مسابقات الجمال بالتوازى، على الرغم من أن لديها مهنة فى العلاقات الدولية فى تخصص اللغة الإنجليزية.

وتحرص على مشاركة متابعيها بأبرز إطلالاتها الأنيقة التى تنال إعجاب جمهورها، لبساطتها ورشاقتها.