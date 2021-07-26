اليونسكو تدرج أربعة مواقع ألمانية على قائمتها للتراث

جدة - نرمين السيد - وبحسب "يورو نيوز"، أعلنت اللجنة الألمانية لليونسكو عن هذا القرار فى الاجتماع السنوى للجنة التراث العالمى فى مدينة فوتشو الصينية والذى يُعقد عبر الإنترنت حتى نهاية يوليو.

ويشكل مرتفع ماتيلدنهوة الذى أنشئ فى دارمشتات فى غرب البلاد فى نهاية القرن التاسع عشر بمبادرة من دوق هسن الأكبر إرنست لودفغ، "نموذجا رائعا للجمالية الرؤيوية"، وفق رئيسة لجنة اليونسكو الألمانية ماريا بوهمر.

وقالت بوهمر فى بيان إن الفنانين والمهندسين المعماريين من خلال إبداعاتهم التى أُنجزت بأكثريتها بين عامى 1901 و 1914، مهدوا الطريق للهندسة المعمارية الحديثة.

هذا المجمع الذى يضم على وجه الخصوص "برج العرس" الملقب أيضا ببرج الأصابع الخمسة بسبب سقفه المميز، ومنحوتات وفسيفساء وحدائق، تعرّض لأضرار بالغة جراء قصف الحلفاء خلال الحرب العالمية الثانية قبل ترميمه بين عامى 1982 و1990.

كما أدرجت لجنة اليونسكو على قائمتها للتراث العالمى 11 مدينة أوروبية للمنتجعات الصحية، بينها ثلاث فى ألمانيا هى باد إمس وبادن بادن وباد كيسينغن ومدن أوروبية أخرى منها فيشى فى فرنسا ومونتيكاتينى فى إيطاليا وكارلوفى فارى فى تشيكيا.

وتلتئم لجنة التراث العالمى لليونسكو فى دورتها السنوية عبر الانترنت حتّى 31 يوليو برئاسة تيان شوجون من فوتشو (الصين)، وهو نائب الوزير الصينى للتعليم ورئيس اللجنة الوطنية الصينية فى اليونسكو.