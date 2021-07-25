لمستخدمى كلوب هاوس.. عرض بيانات 3.8 مليار رقم هاتف للبيع

جدة - نرمين السيد - وأوضح الباحث الأمنى السويسرى، مارك ريف Marc Ruef، أن قاعدة البيانات الكاملة لتطبيق كلوب هاوس قد تعرضت للاختراق، وهى متاحة الآن للبيع على الإنترنت المظلم، مشيرا إلى أن القاعدة تحتوى على 3.8 مليار رقم هاتف، وفقا لموقع "indiatimes".

وأشار إلى أن هناك احتمالات بنسبة كبيرة بأن الجميع مدرج فى هذه القائمة حتى لو لم يكن لديه حساب فى "كلوب هاوس".

ونفى الرئيس التنفيذى لشركة Clubhouse، التقارير التى تفيد بتسريب بيانات شخصية لـ 1.3 مليون مستخدم عبر التطبيق، ووصف التقارير بأنها "خاطئة ومضللة".

كما يزعم البائع الغامض لقاعدة البيانات المخترقة، أن "كلوب هاوس" يقوم بمزامنة جميع سجلات هواتف المستخدمين، فى كل مرة تضيف فيها رقم هاتف فى قائمة جهات الاتصال الخاصة بك، يتم إضافة رقم الهاتف تلقائيا إلى قاعدة البيانات السرية الخاصة بـ Clubhouse.

وتشمل المعلومات الشخصية لـ 1.3 مليون مستخدم Clubhouse بما فى ذلك معرفات المستخدم، وأسماء المستخدمين، ومعلومات تسجيل الدخول لمنصات الوسائط الاجتماعية وعناوين URL للصور وتاريخ إنشاء الحساب ومعلومات حول من قام بترشيح المستخدم إلى التطبيق، وفقا لـ "businesstoday".

وذكر مارك ريف فى تغريدته، تتضمن البيانات المسربة أرقام هواتف محمولة وخط ثابت وأرقام خاصة ومهنية، وسيقوم الهاكر ببيع البيانات من خلال مزاد خاص فى 4 سبتمبر 2021، وطُلب من الراغبين فى المشاركة فى المزاد ترك تعليق على منشوره بـ Darknet.