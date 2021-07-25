فيديو.. لحظة ظهور قطعة أرض فجأة وسط مسطح مائى فى الهند

جدة - نرمين السيد - ويظهر فى الفيديو مسطح مائى ربما يكون نهرا، وتنحصر فجأة المياه فى أحد أجزائه، ثم تبدأ قطعة من الأرض الطينية ترتفع بشكل سريع نسبيا، حسبما نقلت وكالة "سبوتنيك".
وتسبب المقطع فى ذهول مصور الفيديو والمحيطين به، فيما حاول رواد مواقع التواصل الاجتماعى تقديم تفسيرات لتلك الواقعة العجيبة، فذهب بعضهم إلى أن الأرض ارتفعت بسبب نشاط الصفائح التكتونية، فيما أرجع آخرون ما حدث إلى تصاعد الميثان المحصور فى الأرض.
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