لميس الحديدى عن شواطيء مصر خلال العيد: الناس كانت فوق بعض

جدة - نرمين السيد - علقت الإعلامية لميس الحديدى على مشاهد شواطيء مصر خلال فترة عيد الأضحى والتى بدت مكتظة بالمرتادين سواء فى الإسكندرية أو الساحل الشمالى، قائلة: "المشهد كان رهيب، الناس كانت فوق بعضها، كل المدن الساحلية شهدت اكتظاظ بالمقبلين على الشواطيء".





تابعت الحديدى فى برنامجها "كلمة أخيرة" المذاع على قناة "ON"، اليوم السبت: "مش هقدر أقول حاجة فى مشهد زى ده ولا أقول للناس ماتروحوش لأن الناس فى الإجازات وخاصة الأعياد ومع ارتفاع درجات الحرارة راحت للشواطيء خاصة مع انكسار موجة كورونا الثالثة". لكنها عادت وشددت على ضرورة تلقى التطعيم، قائلة: "حاولوا تخلوا مسافات بين الناس وتحافظوا على التباعد وإرتداء الكمامات مع ضرورة تلقى اللقاح، كورونا لسه مخلصتش رغم تراجع الأعداد وأصبحت ضعيفة لكن فى موجة أخرى فى سبتمبر لازم ناخد بالنا وربنا يستر". شاهد من واصلت الإعلامية: "العالم كله اتطعم وشوفوا المشاهد فى بريطانيا ودول أخرى طعموا نسبة 70-80%، وأتوقع زيادة معدلات التطعيم فى مصر مع بداية التصنيع المحلى للقاح سينوفاك نهاية أغسطس".

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