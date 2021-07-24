تطوير رقعة جلد توفر تحذيرا مبكرا للسكتات الدماغية والنوبات القلبية

جدة - نرمين السيد - طور المهندسون فى جامعة كاليفورنيا سان دييغو، رقعة ناعمة ومطاطة بالموجات فوق الصوتية يمكن ارتداؤها على الجلد لمراقبة تدفق الدم عبر الشرايين والأوردة الرئيسية فى أعماق الجسم.





وبحسب "روسيا اليوم"، يمكن أن تراقب رقعة الموجات فوق الصوتية الجديدة التى تم تطويرها فى جامعة كاليفورنيا فى سان دييغو تدفق الدم باستمرار، بالإضافة إلى ضغط الدم ووظيفة القلب، فى الوقت الفعلى وقد يؤدى ارتداء مثل هذا الجهاز إلى تسهيل التعرف على مشاكل القلب والأوعية الدموية فى وقت مبكر.

وقام فريق بقيادة شنغ شو، أستاذ الهندسة النانوية فى كلية الهندسة بجامعة كاليفورنيا فى سان دييغو جاكوبس، بالإبلاغ عن التصحيح فى ورقة نُشرت فى 16 يوليو فى Nature Biomedical Engineering.

ويمكن وضع الرقعة على العنق أو الصدر، وما يميزها هو أنها تستطيع استشعار وقياس إشارات القلب والأوعية الدموية بعمق 14 سم داخل الجسم بطريقة غير جراحية، ويمكنه القيام بذلك بدقة عالية.

وقال شو: "يمكن أن يمنحك هذا النوع من الأجهزة القابلة للارتداء صورة أكثر شمولا ودقة لما يحدث فى الأنسجة العميقة والأعضاء الهامة مثل القلب والدماغ، وكل ذلك من سطح الجلد".