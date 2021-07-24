فحص خطط فيسبوك للاستحواذ على الشركة الناشئة كوستومر

جدة - نرمين السيد - أعلن المكتب الاتحادى الألمانى لحماية المنافسة فى بيان أنه يفحص ما إذا كانت خطط "فيسبوك" للاستحواذ على الشركة الناشئة "كوستومر" تقع فى نطاق تطبيق الرقابة الألمانية على صفقات الإدماج.





وتوفر الشركة، التى تأسست عام 2015 ومقرها فى نيويورك، منصات لخدمة العملاء وما يسمى بـ"روبوتات الدردشة"، التى من المفترض أن تكون قادرة على الرد على استفسارات العملاء تلقائيا. وقال رئيس المكتب، أندرياس مونت، فى بيان: "إذا تبين أن الإندماج يستلزم الإخطار لدينا، فسنطلب من فيسبوك تقديم المستندات المناسبة فورا للفحص"، مضيفا أن العديد من الأسواق تتركز الآن بشكل كبير فى الاقتصاد الرقمى على وجه الخصوص، وقال: "هذا هو السبب فى أن الضوابط الصارمة ضرورية".

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