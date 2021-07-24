جامعة الأزهر: بدء التسجيل فى التدريب الصيفى لتنمية المهارات التكنولوجية

جدة - نرمين السيد - أعلن رئيس جامعة الأزهر الدكتور محمد المحرصاوى بدء التسجيل فى التدريب الصيفى لتنمية المهارات التكنولوجية لطلاب وطالبات كليات الجامعة، وذلك بالتعاون مع معهد تكنولوجيا المعلومات التابع لوزارة الاتصالات.





وأشار المحرصاوى إلى أن هذه التدريبات تأتى فى إطار خطة الدولة نحو التحول الرقمى الشامل، وذلك من خلال تطوير المعرفة والمهارات التكنولوجية لدى الطلاب بما يخدم تأهيلهم لسوق العمل الرقمى ويحقق الأهداف الاستراتيجية لجامعة الأزهر، إضافة إلى تعزيز قدرات كوادر الشباب للاستعانة بهم فى عمليات التحول الرقمى الجارية بالجامعة.

وأوضح رئيس الجامعة أن التدريبات تشمل جميع قطاعات الجامعة للبنين والبنات، حيث تم تخصيص 50 منحة تدريبية لطلاب كليات الأقصر وأسوان – و100 منحة تدريبية لبقية كليات الوجه القبلى – و100 منحة لكليات الوجه البحرى – و250 منحة لكليات القاهرة بمدينة نصر والدراسة.

من جانبه، قال الدكتور محمد الشربينى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ومسئول ملف التحول الرقمى بالجامعة إن هذه التدريبات تأتى كباكورة أعمال مذكرة التفاهم المزمع عقدها بين الجامعة ووزارة الاتصالات ممثلة فى معهد تكنولوجيا المعلومات (ITI) .

وأضاف الشربينى أن خطة التدريب تشمل تسعة مسارات تدريبية تتسق مع تخصصات الطلاب حتى يتمكن الطالب من توظيف المهارة الرقمية محل التدريب مع تخصصه، حيث يستطيع الطالب من تخصصات كليات الهندسة والعلوم ومعاهد قواعد البيانات الاختيار من أحد المسارات التدريبية (تطوير البرمجيات SW development – تطوير الويب Web development – الأنظمة المدمجة Imbedded Systems – الأمن السيبرانى Cyber security)، كما يستطيع الطالب من التخصصات الشرعية والعلوم الإنسانية وكليات الزراعة والاقتصاد المنزلى اختيار احد المسارات التدريبية (التسويق الإلكترونى E marketing – الفنون الرقمية Digital arts – تطوير الويب Web development – تطوير المحتوى الإلكترونى E learning).

وأوضح أنه على الطلاب الراغبين فى الحصول على المنحة التدريبية تسجيل بياناتهم فى الرابط المناظر للتخصصات المطلوبة، مشيرا إلى أن باب التسجيل ينتهى فى الثلاثين من شهر يوليو الجارى ليبدأ بعدها مباشرة إعلان الطلاب المرشحين بموعد بدء التدريب وكافة التفاصيل المرتبطة بكل دورة تدريبية.

وأضاف أن التخصصات تشمل كليات نظرية وتضم: الشريعة والقانـون - الشريعة الإسلامية - اللغة العربية - اللغات الأوروبية - اللغات والترجمة - الزراعة - التربية - التجارة - الاقتصاد المنزلى - الإعلام - الدراسات الإنسانية.