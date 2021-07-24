فتاة تقفز فى النهر لإنقاذ نحلة من الغرق

جدة - نرمين السيد - وبحسب صحيفة "ديلى ميرور" البريطانية، فإن صوفى هوكينز، غطست فى الماء بالقرب من حانة ريفرسايد فى ليشليد، بعد أن رصدت النحلة الغارقة، وكادت الشابة أن تفقد أصابع قدميها، بسبب تلك المحاولة.

وقالت "صوفى" إنها كنت تستمتع على متن قارب أحد الأصدقاء، عندما شاهدت النحلة تغرق، لكن مع قفزها فى الماء أصيبت بألم شديد فى قدمها، وهو ما دفعها للذهاب إلى المستشفى.

وأوضحت أنها لم تمكن من ممارسة السباحة بعد القفزة بشكل جيد، لكن شقيقها الذى كان بصحبتها أنقذها، بمساعدة شخصين كانا على الشاطئ.

وفى المستشفى، قال الأطباء إنها كادت أن تفقد أصابع قدميها، ولكنها أصيبت بتمزق فى أصابع القدم، وتضمن علاج الفتاة إجراء أشعة سينية للتأكد من عدم وجود أجسام غريبة فى القدم.