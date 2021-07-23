جدة - نرمين السيد - نرى خلف الطائرات والصواريخ فى الهواء عند الإقلاع دخان أبيض فى السماء، ولكن فى الحقيقة هو ليس دخانًا و إنما بُخار فبالنسبة للطائرات فإن الغاز الساخن الناتج عن محركات الطائرة يصطدم بالهواء البارد فى الأجواء العليا فيتحول إلى بخار، مثل زفير الهواء الساخن من رئة الإنسان فى أوقات البرد.





أما بالنسبة للصواريخ، يوجد تحت منصة إطلاق الصواريخ بركة مائية تضم أكثر من 1.7 مليون لتر من الماء، وعندما يبدأ الصاروخ بالارتفاع تولد محركاته الضخمة ما يعادل 4 ملايين كيلو جرام من القوة والموجات الصوتية القوية التى يمكنها تدمير كل الصاروخ وما يُحيط به. هذا الغمر المائى يمنع ارتداد الموجات الصوتية كما يمنع النيران والحرارة الهائلة التى تولدها المحركات من إحراق المحطة، كما يعمل كذلك على إخماد ذلك الصوت القوى الذى يمكن أن يدمر عمارات سكنية، وخلال عملية الإطلاق يتبخر بعض الماء بفعل الحرارة الشديدة والباقى ينتشر فوق أرضية المحطة لحمايتها من الاشتعال.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سر الدخان الأبيض بعد إطلاق الصواريخ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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