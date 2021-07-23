ماليزيا: انشاء مركز قيادة للأمن السيبرانى

جدة - نرمين السيد - وقال سيف الدين فى تصريح أوردته وكالة برناما الماليزية، إن مجلس الوزراء الماليزى قد وافق على إنشاء المركز المتكامل، الذى سيرأسه نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع إسماعيل صبرى يعقوب، مشيرا إلى أن جميع الوكالات ذات الصلة ستعمل معا فى إطار مركز القيادة وسوف يعزز الجهود التى الدولة لضمان الأمن السيبرانى.

وأكد أن الحكومة ملتزمة دائما باتخاذ إجراءات استباقية لضمان حماية أمن وسلامة الفضاء الإلكترونى للبلاد، مشيرا إلى أن تقرير مؤشر الأمن السيبرانى العالمى لعام 2020 الصادر مؤخرا عن الاتحاد الدولى للاتصالات السلكية واللاسلكية قد صنف ماليزيا ضمن أفضل 10 بلدان ذات مستوى عال من الالتزام بالأمن السيبرانى.