معهد الفلك يكشف عن 3 ظواهر طبيعية تحدث للقمر

جدة - نرمين السيد - وأشار المعهد - فى بيان أصدره اليوم - إلى أن القمر سيكون عند ابعد مسافة له من الأرض مساء اليوم الجمعة، وعند أبعد مسافة له من الشمس حيث يحمله مساره الشهرى حول الأرض إلى أبعد نقطة له عن الشمس (الأوج) وسوف يكون على مسافة 1.0183 وحدة فلكية من الشمس.

وأوضح انه يتزامن هذا بشكل كبير جدا مع وجود القمر على الجانب البعيد من الأرض كما يرى من الشمس وأيضا سوف يتزامن مع اقتراب اكتماله بدرا.

وأضاف أنه فى لحظة حضيض القمر، سوف تقع الأرض على مسافة 1.0159 وحدة فلكية من الشمس وسوف يكون القمر على مسافة 1.0183 وحدة فلكية من الشمس وستكون المسافة بين الأرض والقمر 0.0025 وحدة فلكية تقريبا (367000 كم ) .

وبالنسبة للظاهرة الثانية وهى اكتمال قمر ذى الحجة بدرا، أوضح المعهد أن غدا السبت يكتمل القمر ويصل إلى طور البدر لشهر ذى الحجة، وفى هذة اللحظة يصل فيها القمر إلى 23 درجة و 49 دقيقة فى كوكبة الجدى بقطر زاوى 32 دقيقة قوسية تقريبا وعلى مسافة 369 ألف كيلومتر من الأرض.

ولفت إلى أن البدر سيكون مرئيا معظم ساعات الليل غدا حيث يشرق فى السابعة و35 دقيقة ويغرب فى السادسة و13 دقيقة.

وقال المعهد إن الظاهرة الثالثة للقمر هى اقترانه وكوكب زحل غدا حيث سيشارك القمر زحل فى نفس زاوية المطلع المستقيم وعند مرور القمر بـ 3 درجات 48 دقيقة جنوب زحل، سيبلغ عمر القمر 14 يومًا أى بدرا.

وأكد أنه من القاهرة، سيكون القمر وزحل مرئيين فى السماء، ويمكن الوصول إليهما فى حوالى الساعة الثامنة وثمان دقائق مساء عندما يصلان إلى ارتفاع 7 درجات فوق الأفق الجنوبى الشرقى، وسيصل القمر وزحل بعد ذلك إلى اقصى ارتفاع لهما فى السماء بعد منتصف الليل فى الثانية عشر و43 دقيقة مساء، وسيكونا على إرتفاع قدره 41 درجة فوق الأفق الجنوبى.

وأضاف أنه مع الشروق فى حوالى الساعة الرابعة و51 دقيقة صباح يوم بعد غد الأحد سوف يكون كلاهما عند 13 درجة تقريبا فوق الأفق الجنوبى الغربى.

ولفت إلى أن القمر يضئ بلمعان قدره (-12.7) وزحل سوف يكون عند قدر (0.2) وكلاهما فى كوكبة الجدى، ويمكن رؤية كلاهما بالعين المجردة.