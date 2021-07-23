فيديو.. نصائح لإضفاء مظهر الفخامة فى حمام منزلك بميزانية بسيطة

جدة - نرمين السيد - وفى مقطع فيديو نشرته على موقع إنستجرام، أوضحت ليزا أن التصميم الفاخر يبدأ بعرض منتجات التجميل، ذات المظهر الأنيق، والتى تضفى إحساسًا بالنظافة على المكان، مؤكدة أنه "بمجرد وضع منتجات التجميل فى الحمام، يمكن لربة المنزل لف المناشف وتعليقها أو توضيبها على رفوف المطبخ، للحصول على شعور بالفخامة".

وأضافت ليزا، وهى أم أم لأربعة أطفال: "يمكنك أيضًا طى ورق التواليت، وختمه باستخدام فوهة الصنبور لخلق أجواء فندق أساسية".

كما نوهت الأسترالية المقيمة فى كوينزلاند، إلى أهمية استخدام الشموع والزهور التى تساعد فى إضفاء شعور بالراحة والاسترخاء فى الحمام.

ووفقًا لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية، حاز فيديو الأم الأسترالية الشابة على آلاف المشاهدات خلال 48 ساعة فقط من رفعه على الموقع، حيث أبدى متابعوه إعجابهم بنصائح ليزا التى تقوم بتقديم النصائح والحيل لمساعدة ربات البيوت على إنشاء مساحات جميلة فى المنزل.