ويتم استقبال الزوار خلال مواعيد العمل الرسمية طوال أيام الأسبوع، والتى تبدأ فى تمام الساعة التاسعة صباحًا، وحتى الساعة الخامسة مساء، ويوم الجمعة من الساعة التاسعة صباحًا، وحتى الساعة الخامسة مساء، وأيضا يفتح مساء من الساعة السادسة مساء إلى التاسعة مساء.
وحرصت إدارة المتحف على تنفيذ الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا بشكل منضبط، من خلال الأفراد المتواجدين على بوابات الدخول، وايضا عدم التكدس داخل القاعات، مع وجود جميع أمناء المتحف خلال فترة الزيارة.
وانتهز عدد كبير من المصريين فرصة لزيارة المتحف والاستمتاع بالإجازة داخل أروقته وقاعاته، وحرص الزوار على مشاهدة ما به من كنوز أثرية ساحرة لكل من يراها، كما حرصوا على زيارة قاعة المومياوات الملكية، والتى تحتضن 20 مومياء لملوك وملكات مصر.
ومن الأشياء التى باتت طقسا ثابتا للزوار، حرصهم على التقاط الصور التذكارية فى أرجاء المتحف، لتخليد زيارتهم له.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إقبال كثيف لزيارة متحف الحضارة خلال عيد الأضحى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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